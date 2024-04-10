Almanya: İsrail'e silah satışı uluslararası hukuka uygun

Nikaragua, Gazze'de soykırım riski olduğunu belirterek, Almanya'nın İsrail'e askeri silah ihracatını durdurması için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvurmuştu.



Nikaragua'nın, "soykırımı desteklediği" gerekçesiyle Almanya aleyhine UAD'de açtığı davanın ikinci günkü duruşmasında, Almanya heyeti savunmasını sundu.



Almanya'yı temsil eden Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Direktörü Tania von Uslar-Gleichen, yaptığı sunumda İsrail'in güvenliğinin "Almanya'nın dış politikasının temelini" oluşturduğunu öne sürdü.



Nikaragua'nın, İsrail'in var olma hakkını inkar ettiğini iddia eden von Uslar-Gleichen, "Almanya her zaman uluslararası hukukun ve ilkelerin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin savunucusu olmuştur. Almanya hem İsrail hem de Filistin halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır. Almanya, Nikaragua'nın suçlamalarını kesin bir dille reddetmektedir" diye konuştu.



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Almanya'nın, Filistin halkını ve iki devletli çözümü desteklediğini belirten Von Uslar-Gleichen Gazze'de ateşkesin Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.



Von Uslar-Gleichen, İsrail'e yaptıkları silah satışının uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde yapıldığını ve silahların ciddi incelemenin ardından ihraç edildiğini savundu.

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Almanya'yı temsil eden avukatlardan Christian Tams da Nikaragua'nın iddia ettiği gibi Almanya'nın Filistin'e sırtını dönmediğini söyledi.



Son 5 ay boyunca insani yardımların Gazze'deki zor şartlara rağmen ulaştırılması için ciddi şekilde çalıştığını savundu.



Tams, işgal altındaki Batı Şeria, Ürdün ve diğer yerlerdeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) operasyonları için fon sağlamayı ve UNWRA dışındaki insani yardım kuruluşlarını desteklemeyi sürdürdüklerini iddia etti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin