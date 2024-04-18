Almanya Maliye Bakanı: "Almanya'da çok daha az çalışılıyor"

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı açıklamada, Alman ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Alman ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorunun kamu yatırımlarındaki eksiklik değil, yıllık bazda çalışma saatlerindeki açık olduğunu dile getiren Lindner, "İtalya'da, Fransa'da ve başka yerlerde insanlar bizden çok daha fazla çalışıyor." dedi.



Lindner, Almanya'da demografik yapıya ve çalışma saatlerinin azaltılmasına ilişkin taleplere değinerek, ülkede bürokrasinin azaltılması ve şirketlerin yatırım yapması için vergi teşviklerinin yanı sıra iş gücü piyasasına yönelik reformların da gerekli olduğunu vurguladı.



Alman ekonomisi için önerdiği önlemlerin çoğunun maliyetli olmadığını belirten Lindner, önlemlerin kamu bütçesinde ve sosyal güvenlik sistemlerinde tasarruf sağladığını kaydetti.



Lindner, Alman ekonomisinin potansiyel büyümesini iki ila üç yıl içinde iki katına çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde potansiyel büyüme, on yıl önce yüzde 1,5 iken şu anda yüzde 1'in altında bulunuyor.



ALMAN EKONOMİSİ RESESYONUN EŞİĞİNDE



Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 küçülmüştü.



Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 21 Mart'ta Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini açıklamıştı.



Ülke ekonomisi, Bundesbank'ın beklediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde küçülürse art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.