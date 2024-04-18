Almanya, Rus ajanlığı suçlamasıyla iki kişiyi tutukladı

Almanya ve Rusya'dan çifte vatandaşlıkları bulunan iki kişi, Ukrayna'ya askeri desteği baltalamayı amaçlayan sabotaj saldırıları planladıkları iddiasıyla Almanya'da tutuklandı.



Savcılıktan yapılan açıklamada, yetkililerin yabancı bir gizli servis için çalışmakla suçlanan iki şüphelinin ev ve işyerlerinde arama yaptığı belirtildi.



Açıklamada, Dieter S. olarak tanımlanan şüphelilerden birinin Ekim 2023'ten bu yana Rus gizli servisiyle bağlantıları bulunduğu kaydedildi.



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Açıklamada, Dieter S.'nin ABD güçleri tarafından işletilenler de dahil olmak üzere askeri tesislere bombalı saldırı ve kundaklama düzenlemeye hazırlandığı belirtildi.



İddiaya göre tesisler arasında Ukraynalı askerlerin ABD Abrams tanklarını kullanmak üzere eğitim aldığı güney Bavyera eyaletindeki Grafenwoehr ordu üssü de var.



Alman savcılar tarafından yapılan açıklamada, "Eylemlerin amacı, özellikle Rusya'nın savaşına karşı Almanya'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri desteği baltalamaktı" denildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin