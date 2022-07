Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya daha fazla silah yardımında bulunmayacağız

Almanya’nın Mullheim kenti ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, geçen ay Almanya'nın, Panzerhaubitze 2000 gibi son teknoloji ağır silahlardan bazıları da dahil olmak üzere, ilk tur silahların Ukrayna'ya teslim ettiğini söyledi.



Alman bakan sözlerine şöyle devam etti:



"Daha fazlasını veremeyiz, bunu çok net bir şekilde söyleyeceğim. Ukraynalı meslektaşım da bunun farkında. Ukrayna'ya daha fazlasını veremem” dedi.

ALMANYA'YA "YETERİNCE YARDIM ETMİYOR" ELEŞTİRİSİ



Diğer taraftan Almanya, Ukrayna'ya daha önce pek çok askeri yardımda bulundu. Ancak, ABD ve İngiltere ile boy ölçüşemedi. Bu nedenle ülke, hem Ukraynalı hem de Polonyalı yetkililerden “fazla vaatte bulunmak ve yetersiz teslim” ve Ukrayna'ya yeterince yardım etmemek” gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı ülkelerden silah isteğini sıklıkla dile getiriyor.

SCHOLZ: DÖNGÜSEL DEĞİŞİM İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DESTEK DEVAM EDECEK

Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımları değerlendiren, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'in Ukrayna'yı “döngüsel değişim” ilkesi çerçevesinde desteklemeye devam edeceğini doğruladı. Plana göre, Doğu Avrupa ülkeleri Sovyet döneminden kalma askeri envanterlerini Ukrayna'ya bağışlıyor ve karşılığında Almanya'dan daha modern sistemler alıyor.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI: LAVROV'UN AÇIKLAMALARI PROPOGANDA

Diğer taraftan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'da olası daha fazla toprak kazanım gerekçesini propaganda olarak nitelendirdi. Baerbock Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov'un ülkesinin coğrafi hedeflerinin genişleyeceği yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Baerbock, Rusya'nın her seferinde farklı bir argüman kullandığına dikkati çekerek, "Bunun bu sefer de askeri destek (Batı'nın Ukrayna'ya) yüzünden olduğunu söylüyorlar. Ancak geçmişte Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine saldırdılar. Yani bu sadece Rus tarafından yeni bir propaganda." dedi.



Alman Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya daha fazla yardımda bulunacaklarına işaret ederek, "Farklı türde desteklere bakıyoruz. Çeşitli şehirlerin mayın temizlemesi ve tıbbi yardımı destekliyoruz. Şu anda tartıştığımız doğrudan mali hibeler de dahil olmak üzere daha fazlasını yapabileceğimiz şeyler varsa, o zaman buna da bakacağız" ifadesini kullandı.



UKRAYNA DAHA FAZLA SİLAH İSTİYOR



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz günlerde Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı savaşı kazanmak için daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu söyledi. Zelenski, savaşın kış aylarına kadar sürmesi halinde havanın Rus kuvvetlerine fayda sağlayacağına dikkat çekti.



Zelenski,"Bugün asıl hedefimiz zafer. Bunun için ordumuzun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olması gerekiyor. Yeterli teçhizat ve yeterli silah dışında her şeye sahipler" dedi.