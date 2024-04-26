Almanya ve Fransa ortak tank geliştirmek için anlaştı

Fransa ve ile Almanya yeni bir işbirliği için açıklama yaptı.



Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Alman mevkidaşı Boris Pistorius, bugün Paris'te bir araya geldi.

İki bakan, yaptıkları açıklamada, yeni bir tankı ortaklaşa geliştirme projesini ilerletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Yeni tankın, her iki ülkenin kara savunmasının temel direği olması bekleniyor.



Pistorius, hedefin yıl sonuna kadar yeni Fransız-Alman tankı için sözleşme yapmak olduğunu söyledi.

"Hala kat edilecek yol var ancak anlaşmanın imzalanması önemli bir dönüm noktası" diye Alman bakan, görev dağılımının FCAS'ın (Fransa, Almanya ve İspanya ortaklığında başlatılan Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi) proje sistemini yansıtacağını belirtti.

Pistorius, "Yıl sonuna kadar sözleşmelerin tamamlanması hedefleniyor. Silah endüstrisi konusunda Avrupalı bir anlayışa ihtiyacımız var. Ortak tank projesinin, Bundestag Parlamentosu'ndan büyük bir çoğunlukla geçeceğinden en ufak bir şüphem yok" diye konuştu.

Lecornu ise Almanya ile ortak tank projesine devam etmek için gerekli siyasi kararları aldıklarını belirterek, KNDS, Rheinmetall ve Thales gibi şirketlerin gelecekteki tanka katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Lecornu, "Ukrayna'ya daha fazla hava savunma malzemesi sağlamaya diğer ortakları ikna etmek için Almanya ile birlikte çalışıyoruz" diye ekledi.