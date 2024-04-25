ABD'den Ukrayna'ya gizli teslimat

ABD, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği uzun menzilli balistik füzelerin teslimatının gizli şekilde Kiev'e yapıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, uzun menzilli füzelerin teslimatının Ukrayna'nın talebi üzerine duyurulmadığını belirtti.

ABD'den Ukrayna'ya gizli teslimat
Uzun menzilli ATACMS füzesi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) olarak bilinen uzun menzilli füzelerin teslimatının yapıldığını fakat 'nın talebi üzerine sevkiyatı duyurmadıklarını belirtti.

Biden, 95 milyar dolarlık Ukrayna-İsrail yardım paketini imzaladı

Biden, 95 milyar dolarlık -İsrail yardım paketini imzaladı

Haberi Görüntüle

FÜZELER UKRAYNA'YA ULAŞTI

Biden'ın şubatta Ukrayna'ya ATACMS gönderilmesi talimatını verdiğini aktaran Patel, füzelerin martta açıklanan askeri yardım paketinin parçası olarak gönderilmeye başlandığını ve bu ay Ukrayna'ya ulaştığını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da gazetecilere yaptığı açıklamada, teslimatların "Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze satın alıp Ukrayna'ya karşı kullanmasının ve sivil altyapıya yönelik saldırıların artmasının" ardından yapıldığını ifade etti.

Ukrayna'da bombardımandan korkan köpeklerin başı demir kapıya sıkıştı

Ukrayna'da bombardımandan korkan köpeklerin başı demir kapıya sıkıştı

Haberi Görüntüle

300 KİLOMETREDEKİ HEDEFLERİ VURUYOR

ATACMS füzelerinin yaklaşık 300 kilometre mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

ABD yönetimi, 12 Mart'ta Kiev'e 300 milyon dolarlık "acil askeri destek" paketi göndereceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Biden, dün Ukrayna için 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini imzalamasının ardından Kiev'e derhal yardımları göndermeye başlayacaklarını belirtmişti.

Kremlin: Ukrayna'daki "tampon bölge" genişletilebilir

Kremlin: Ukrayna'daki "tampon bölge" genişletilebilir

Haberi Görüntüle

KREMLİN UYARMIŞTI

Kremlin dün yaptığı açıklamayla, Kiev'in ABD'den Rusya'nın daha derinlerine saldırmasına olanak tanıyacak uzun menzilli füzeleri teslim alması halinde Rusya'nın Ukrayna içindeki "tampon bölgesini" daha da genişleteceği konusunda uyarmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Çatışma alanındaki durum çok anlamlı ve net. Ancak muhtemelen hazırlanan tüm yeni silah sevkiyat partilerinin cephedeki durumu değiştirmeyeceğini söylemekten usanmıyoruz" demişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...