ABD'den Ukrayna'ya gizli teslimat

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Patel, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) olarak bilinen uzun menzilli füzelerin teslimatının yapıldığını fakat Ukrayna'nın talebi üzerine sevkiyatı duyurmadıklarını belirtti.
FÜZELER UKRAYNA'YA ULAŞTI
Biden'ın şubatta Ukrayna'ya ATACMS gönderilmesi talimatını verdiğini aktaran Patel, füzelerin martta açıklanan askeri yardım paketinin parçası olarak gönderilmeye başlandığını ve bu ay Ukrayna'ya ulaştığını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da gazetecilere yaptığı açıklamada, teslimatların "Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze satın alıp Ukrayna'ya karşı kullanmasının ve sivil altyapıya yönelik saldırıların artmasının" ardından yapıldığını ifade etti.
300 KİLOMETREDEKİ HEDEFLERİ VURUYOR
ATACMS füzelerinin yaklaşık 300 kilometre mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğu biliniyor.
ABD yönetimi, 12 Mart'ta Kiev'e 300 milyon dolarlık "acil askeri destek" paketi göndereceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Biden, dün Ukrayna için 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini imzalamasının ardından Kiev'e derhal yardımları göndermeye başlayacaklarını belirtmişti.
KREMLİN UYARMIŞTI
Kremlin dün yaptığı açıklamayla, Kiev'in ABD'den Rusya'nın daha derinlerine saldırmasına olanak tanıyacak uzun menzilli füzeleri teslim alması halinde Rusya'nın Ukrayna içindeki "tampon bölgesini" daha da genişleteceği konusunda uyarmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Çatışma alanındaki durum çok anlamlı ve net. Ancak muhtemelen hazırlanan tüm yeni silah sevkiyat partilerinin cephedeki durumu değiştirmeyeceğini söylemekten usanmıyoruz" demişti.
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