ABD'den Ukrayna'ya gizli teslimat

KREMLİN UYARMIŞTI



Kremlin dün yaptığı açıklamayla, Kiev'in ABD'den Rusya'nın daha derinlerine saldırmasına olanak tanıyacak uzun menzilli füzeleri teslim alması halinde Rusya'nın Ukrayna içindeki "tampon bölgesini" daha da genişleteceği konusunda uyarmıştı.



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Çatışma alanındaki durum çok anlamlı ve net. Ancak muhtemelen hazırlanan tüm yeni silah sevkiyat partilerinin cephedeki durumu değiştirmeyeceğini söylemekten usanmıyoruz" demişti.

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