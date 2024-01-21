Almanya'da aşırı sağa tepki: On binler AfD'ye karşı sokağa çıktı

Almanya'nın dört bir yanında eylemciler "Naziler dışarı" sloganları attı, AfD'ye tepki gösterdi.

Siyasilerin yanı sıra kiliseler ve futbol takımlarından da protestolara katılanlar oldu.

Tepki çeken toplantıda AfD üyeleri, göçmenler ve çifte vatandaşları ülkelerine geri göndermeyi tartışıyordu.