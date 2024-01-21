Almanya'da aşırı sağa tepki: On binler AfD'ye karşı sokağa çıktı

Almanya'nın dört bir yanında eylemciler "Naziler dışarı" sloganları attı, AfD'ye tepki gösterdi.
Siyasilerin yanı sıra kiliseler ve futbol takımlarından da protestolara katılanlar oldu.
Tepki çeken toplantıda AfD üyeleri, göçmenler ve çifte vatandaşları ülkelerine geri göndermeyi tartışıyordu.
AfD karşıtları sokağa çıksa da anketler aşırı sağ partiye ilginin arttığını gösteriyor. Mecliste 78 sandalyesi bulunan AfD, birçok ankete göre ikinci parti konumunda yer alıyor.
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