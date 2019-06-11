Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Kamen Eyüp Sultan Camisi'nin duvarına "Defolun" ve ırkçı sloganlar yazıldı.



Böylece Almanya'da son iki günde üç cami, saldırıların hedefi oldu. Daha önce de Almanya'nın Hessen eyaletindeki DİTİB Kassel Merkez Camisi'ne taşlı saldırı yapılmış, Bremen Camisi'nde ise Kuran-ı Kerim yakılmıştı.



DİTİB Kamen Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Mustafa Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin duvarına sabaha karşı aşırı sağcı bir grup tarafından ırkçı ifade ve sloganlar yazıldığını belirtti.



Son günlerde artan cami saldırılarının kendilerini endişelendirdiğini belirten Köse, "Cemaatte ve din görevlilerimizde korku ve endişe var, bundan sonra kapıyı kilitleyerek namaz kılmamız gerektiğini düşünüyorlar. Bizim kimseyle sorunumuz yok ve herkesle iyi komşuluk ilişkisi içindeyiz" dedi.



Köse, polisin saldırı ile ilgili soruşturma başlattığını belirterek saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi.

