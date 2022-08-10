Almanya’da çok öten horoz mahkemeye verildi

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşayan Friedrich-Wilhelm K. ve eşi Jutta, komşularının horozunun saat 08.00’den itibaren günde yaklaşık 200 kere ötmesinin kendilerine “işkence” gibi geldiğini belirterek, komşuları Michael D. hakkında dava açtı.



76 yaşındaki çift, Magda adlı horozun evden çıkarılmasını istediklerini aktardı.



Yaşlı çift ayrıca, mahkemeye delil sunmak için horoz her öttüğünde kayıt aldıklarını aktardı.



“İŞKENCE HAKKINDA KONUŞMAK ZOR, AMA BÖYLE BİR ŞEY”



Friedrich-Wilhelm, Alman basınına verdiği demeçte, "Bahçeyi kullanamıyoruz ve herhangi bir pencere açamıyoruz. Geceleri kilitli olduğu için sabah 08.00'e kadar başlamıyor ama sonra gün boyunca 100 ila 200 kez ötüyor. Dayanılmaz.” ifadelerini kullandı.



Jutta ise, “İşkence hakkında konuşmak zor, ama böyle bir şey.” ifadelerini kullandı.



"TAVUKLARIN HOROZA İHTİYACI VAR"



Ancak Magda'nın sahibi 50 yaşındaki Michael, tavuk beslediği gerekçesiyle horoza ihtiyacı olduğunu savunarak, "Tavukların horoza ihtiyacı var, yoksa birbirlerini yolarlardı." dedi.



Michael, kendi yumurtalarını toplamak amacıyla 2018'de bahçesine 5 adet civciv satın aldığını fakat civcivlerden birinin horoz çıktığını ifade etti.