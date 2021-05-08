Almanya'da "corona kolaylıkları" yürürlüğe giriyor

Almanya'da corona virüs aşısı olanlarla Covid-19 hastalığını atlatanlara kolaylıklar öngören düzenleme Eyaletler Meclisi (Bundesrat) tarafından da onaylandı. Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeyi, "Daha fazla normalleşmeye doğru çok önemli bir adım" olarak nitelendirdi.



Düzenleme uyarınca aşı olanlarla hastalığı atlatıp iyileşen kişiler, Pazar gününden itibaren örneğin alışverişe ya da berbere gittiklerinde, bir müze veya botanik bahçesi gibi yerleri ziyaret ettiklerinde yanlarında corona virüs negatif olduğunu kanıtlayan test sonucu bulundurmak zorunda kalmayacak.

Bu kişiler ayrıca özel hayat kapsamındaki buluşmalarını da herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan yapabilecek. Ayrıca yine bu kapsamdaki kişiler için karantina uygulaması sadece çok istisnai durumlarda geçerli olacak.



Düzenlemenin sağladığı kolaylıklardan aşı olarak yararlanmak isteyenlerin, iki doz aşıyı olduktan sonra 14 gün beklemeleri gerekiyor. Covid-19 hastalığını atlatanların ise ellerinde iyileştiklerine dair bir belge bulundurmaları şart koşuluyor. Ayrıca atlatılan hastalığın da PCR test sonucu ile, altı ay önce ile 28 gün önce arasındaki bir zaman diliminde geçirildiğinin ispatlanması koşulu aranıyor.

YENİ KOLAYLIKLAR YOLDA



Adalet Bakanı Lambrecht, "Enfeksiyon sayılarının düşmeye devam etmesi durumunda yeni kolaylıklar hızlıca gelecek" ifadesini kullandı. Bakan Lamrecht'in sözünü ettiği kolaylıkların, şu an için düzenlemede yer verilmeyen restoran ve otelleri kapsaması bekleniyor.



Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) de kararnamenin yürürlüğe girecek olmasıyla ilgili olumlu açıklamalarda bulundu. Enstitünün hesaplamalarına göre, sadece 65 yaş üstü kişilerin, pandemi öncesi dönemdeki alışveriş, seyahat vb. tüketim alışkanlıklarına dönmeleri halinde bunun ekonomiye ayda 4 milyar euro büyüklüğünde katkısı olacak.

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