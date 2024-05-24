Almanya'da iki kişi sinagoga bıçaklı saldırı planlamakla suçlanıyor

Alman yetkililer, Almanya'nın güneybatısındaki Heidelberg kentinde bir sinagoga bıçaklı saldırı düzenlemekten bahsettiği iddia edilen 18 yaşındaki bir genci gözaltına aldı.



İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletindeki savcılar ve ceza müfettişleri, bugün açıklama yaptı.

Açıklamada, Weinheim kasabasından gelen şüphelinin cinayet işlemek için komplo kurma şüphesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.

İddiaya göre bu kişi, olası saldırıyı 24 yaşındaki bir başka şüpheliyle birlikte planladı ve bu ayın başlarında adamın evine yapılan baskının şiddete dönüşmesinin ardından polis tarafından vurularak yakalandı.

Yetkililer, “Sinagog saldırısı sırasında bir ya da daha fazla ziyaretçinin öldürülmesi ve akabinde şehit edilmesi hedeflenen amaç olarak tartışılmıştır" dedi.

