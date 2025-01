Almanya'da muhalefet vatandaşlık yasasında değişiklik istiyor

Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, ülkede Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasanın değiştirilmesi gerektiğini belirtti.



Merz, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, 2024'te Alman vatandaşlığına başvuran 200 binden fazla kişinin yüzde 80'ninin, asıl vatandaşlıklarını korumak istediğini belirterek, bunun ülke için ek sorunlar oluşturacağını savundu.



Çifte vatandaşlığın, Alman yasasında bir kural haline dönüşmemesi gerektiğini kaydeden Merz, "En azından, suç işlemiş kişilerle ilgili bir hata yaptığımızı fark ettiğimizde Alman vatandaşlığının aynı düzeyde iptal edilmesi mümkün olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Merz, Almanya'da geçmişte her zaman özel sebeplerden dolayı çifte vatandaşlık verildiğine işaret ederek, "Ancak çifte vatandaşlık her zaman gerekçelendirilmesi gereken bir istisna olarak kalmalı ve kalıcı bir kural haline gelmemeli." ifadesini kullandı.



Mevcut hükümetin, yabancıların hızlı bir şekilde Alman vatandaşlığına geçmesine ve çifte vatandaşlık verilmesine ilişkin kararının çok fazla sorun yarattığını ileri süren Merz, "Bu nedenle bunu yeniden hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor." dedi.



Almanya'da yabancıların Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni Vatandaşlık Yasası, 27 Haziran 2024’te yürürlüğe girmişti.



Yeni yasada Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilmiş, belirli şartları yerine getirenler için bu süre 3 yıla kadar düşürülmüştü.



Almanya'da doğan çocuklar, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilmesine olanak sağlanmıştı.



Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlere, kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçme zorunluğu da kaldırılmıştı.