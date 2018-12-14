Alman hükümetinin, Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıta göre, Müslümanlara karşı işlenen suçlar arasında hakaret etme, kışkırtma, yaralama, mala zarar verme ve camilere yönelik saldırılar da yer alıyor.
Yılın ilk dokuz ayında işlenen 578 saldırıda 40 kişinin yaralandığı, iki kişinin ağır yaralama suçlamasıyla tutuklandığı ifade edildi.
Alman hükümetinin yanıtında Müslümanlara karşı suç işleyenlerin çoğunun sağ eğilimli olduğu belirtildi.
Almanya'da Müslümanlara 9 ayda 600 saldırı
NTV HaberDünya
Almanya’da bu yılın ilk dokuz ayında Müslümanları hedef alan 600'e yakın suçun kayıtlara geçtiği belirtildi.
Alman hükümetinin, Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıta göre, Müslümanlara karşı işlenen suçlar arasında hakaret etme, kışkırtma, yaralama, mala zarar verme ve camilere yönelik saldırılar da yer alıyor.