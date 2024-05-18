Almanya'da "Son Kuşak" eylemleri: Münih Havalimanı 2 saat kapatıldı

Almanya’da iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Münih Havalimanı yaklaşık iki saat kapatıldı



Alman Haber Ajansı DPA'nın Münih Havalimanı Sözcüsü'ne dayandırdığı haberine göre iklim aktivistleri, bu sabah havalimanına girerek piste ellerini yapıştırdı.



Güvenlik önlemleri nedeniyle havalimanı tamamen kapatıldı. Yaklaşık iki saat sonra iki pistten biri, ardından diğeri hava ulaşımına yeniden açıldı.



Aktivistleri pistlerden çıkarmak üzere çok sayıda güvenlik gücü olay yerine sevk edildi.



"Son Kuşak" grubundan yapılan açıklamada, Münih Havalimanı'nda 6 kişinin ellerini asfalta yapıştırdığı ve hava ulaşımını engelledikleri bildirildi.



Açıklamada, eylemde "Sorun hükümettir. Bizim tatilimiz değil." yazılı pankart açıldığı belirtildi.



Federal Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre 8 aktivist, güvenlik çitini keserek 4 noktadan havalimanına girmeye çalıştı.



Bu kişilerden 2'si bu bölgede gözaltına alındı, diğerleri ise piste girdi.



Bu arada, 8 aktivistin gözaltına alındığı bildirildi.