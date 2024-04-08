Almanya'daki havayolu grevinde kriz çözüldü

BDLS'den yapılan açıklamaya göre, havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde bağımsız ara bulucuların (tahkim) devreye sokulması sonrası Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile anlaşmaya varıldı.



Tahkimin tavsiye kararı, yaklaşık 25 bin havalimanı güvenlik çalışanı için 15 ay içinde yüzde 13,1 ila yüzde 15,1 arasında ücret artışı öngörüyor.



Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki havalimanlarında güvenlik personelinin 1 Şubat’taki uyarı grevi uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirmiş, uçuşların iptal edilmesinden 300 binden fazla yolcu etkilenmişti.

