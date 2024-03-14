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Almanya'da grev: Hava yolu ulaşımı kitlendi

Almanya'daki Verdi Sendikası, havacılık güvenlik personelinin maaş anlaşmazlığının bir parçası olarak greve gitme çağrısını genişletti. Grevden Almanya'daki en az 10 havalimanının etkilenirken çeşitli hava yolu şirketleri uçuşlarını iptal etti.

Almanya'da grev: Hava yolu ulaşımı kitlendi - 1

Almanya'da makinistler, havalimanı güvenlik personeli ve Lufthansa yer hizmetleri çalışanları greve gitti.

Bu grevler Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'daki milyonlarca yolcunun seyahatlerini etkiliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Almanya'da grev: Hava yolu ulaşımı kitlendi - 2

Almanya'daki Hannover, Dortmund, Weeze, Leipzig ve Dresden Havalimanları'nda yolcu kontrol ve güvenlik çalışanları cuma gününe kadar iş bırakma kararı aldı.

Almanya'da grev: Hava yolu ulaşımı kitlendi - 3

Sendika, ülke çapında sektörde yaklaşık 25 bin çalışanın ücretlerine zam yapılması yönündeki baskının bir parçası olarak grev çağrısında bulundu.

Almanya'da grev: Hava yolu ulaşımı kitlendi - 4

Verdi'ye göre, Federal Havacılık Güvenlik Şirketleri Birliği (BDLS) ile yapılan beş tur toplu pazarlıkta bugüne kadar herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

Ücret görüşmelerinin 20 Mart'ta devam etmesi planlanıyor.

Almanya'da grev: Hava yolu ulaşımı kitlendi - 5
Almanya'da grev: Hava yolu ulaşımı kitlendi - 6
Almanya'da grev: Hava yolu ulaşımı kitlendi - 7
Almanya'da grev: Hava yolu ulaşımı kitlendi - 8
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