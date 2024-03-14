Almanya'da grev: Hava yolu ulaşımı kitlendi
Almanya'daki Verdi Sendikası, havacılık güvenlik personelinin maaş anlaşmazlığının bir parçası olarak greve gitme çağrısını genişletti. Grevden Almanya'daki en az 10 havalimanının etkilenirken çeşitli hava yolu şirketleri uçuşlarını iptal etti.
Almanya'da makinistler, havalimanı güvenlik personeli ve Lufthansa yer hizmetleri çalışanları greve gitti.
Bu grevler Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'daki milyonlarca yolcunun seyahatlerini etkiliyor.