Protestan Kilisesi'nin talebi üzerine oluşturulan bağımsız bir araştırma grubunun 3 yıl boyunca yaptığı araştırmanın sonucu hazırlanan rapor Hannover kentinde kamuoyu ile paylaşıldı.



İstirmara karıştığı belirtilen 3 bin 497 tacizciden üçte birinin kilise cemaatine ait papazlardan oluştuğu aktarılırken, aralarında küçük çocukların da bulunduğu 9 bin 355 kişinin cinsel istismara uğradığının tahmin edildiği açıklandı.



Araştırmacılardan yazar Martin Wazlawik, bu rakamların buzdağının sadece görünen yüzü olabileceğine dikkat çekti.



Almanya'da daha önce Katolik Kilisesi'nde de benzer bir skandal ortaya çıkarılmış ve kilise mağdurlara maddi tazminat ödeneceğini açıklamıştı.