Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Alman Bild gazetesine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Suriye'de kullanabileceği gerekçesiyle federal hükümetin Türkiye'ye herhangi bir askeri teçhizat ihracatına izin vermeyeceğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Mass bu kararın Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon nedeniyle alındığını belirtti.
Bild gazetesinin haberine göre, Almanya Türkiye'ye 2018 yılında 243 milyon euro değerinde silah ihracı gerçekleştirdi.
Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı'na tepki
NTV HaberDünya
Almanya, Türkiye'ye silah satışını yasaklayacağını duyurdu. Türkiye'ye herhangi bir askeri teçhizat ihracatına izin vermeyeceği belirtildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.