Almanya'dan enerji önlemi

Rusya Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı enerji krizi nedeniyle, Avrupa ülkeleri alarmda. Almanya bu ülkeler arasında başı çekiyor.



Başkent Berlin'de enerji tasarrufu için birçok kamu binasında ışıklar sönecek. Zafer Anıtı, Devlet Operası, Berlin Katedrali gibi yaklaşık 200 yapı, kademeli şekilde, 3-4 hafta süreyle ışıklandırılmayacak.



Almanya'nın kuzeyindeki Hannover kenti de gaz krizinden etkilenen kentler arasında Şehirde, tüm kamu binalarındaki ısıtma sistemleri kapatıldı ve sıcak su kesildi.



Kentteki kamu binalarının yanı sıra, yüzme havuzlarında ve spor komplekslerinde de sıcak su kesintisi uygulanacak. Kent meydanlarının sembolü, çeşme ve fıskiyeler artık açılmayacak. Kentin önemli yapılarının aydınlatılmasında da tasarrufa gidilecek.



Hannover Belediye Başkanı'na göre, krizin üstesinden gelmek için şehrin enerji tüketimini yüzde 15 oranında düşürmek gerekiyor.



Hannover'deki yüzde 15 kesinti uygulaması, Avrupa Birliği'nin Rus gazı krizine karşı aldığı önlemlerle de uyumlu.



Avrupa Birliği ülkeleri enerji tüketimini düşürecek önlemlere başvurmakta uzlaştı. Son dönemde sıcak hava dalgasıyla mücadele eden Fransa, enerji tasarrufu için kolları sıvadı. Mağazalara klimalar çalışırken kapılarını kapatma zorunluluğu getirildi. Neon ışıkların kullanımı da kısıtlandırılacak.



Rusya, Almanya’ya giden Kuzey Akım 1 boru hattında akış miktarını kapasiteni yüzde 40'tan 20’ye düşürme kararı almıştı.