Almanya'dan Gazze'de UNRWA ile işbirliği kararı

Almanya hükümetinin yaptığı açıklamada, tarafsızlığına ilişkin bağımsız bir incelemenin yayınlanmasının ardından BM Gazze'deki Filistinlilere yardım kuruluşuyla (UNRWA) işbirliğini yeniden başlatmak için diğer birçok ülkeyi takip etmeyi planladığını söyledi.

Almanya'dan Gazze'de UNRWA ile işbirliği kararı

, Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile işbirliğini yeniden başlatacağını duyurdu.

BM tarafından atanan Bağımsız İnceleme Grubu'nun UNRWA'ya yönelik raporu yayımlandı.

UNRWA'nın rapordaki önerileri hızlı ve eksiksiz uygulayacağını açıkladığına işaret edildi.

Alman hükümetinin, İsrail tarafından UNRWA'ya yöneltilen suçlamaları yoğun şekilde ele aldığı ve bu bağlamda İsrail hükümeti, BM ve diğer uluslararası donörlerle yakın temas halinde olduğu kaydedildi.

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UNRWA GAZZE'DE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Açıklamaya göre bu işbirliğini sürdürerek Almanya, UNRWA'nın Gazze halkına malzeme sağlamadaki hayati önem taşıyan ve halihazırda yeri doldurulamaz rolünün desteklenmeye devam edecek.

Alman hükümeti, bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine ocak sonunda Gazze'deki UNRWA'ya geçici olarak yeni fonların onaylanmayacağını duyurmuştu.

UNRWA'ya desteğin tekrar başlatılıp başlatılmayacağıyla ilgili kararın bu bağlamda yapılan inceleme ve soruşturma süreci ışığında verileceğini açıklamıştı.

Bağımsız İnceleme Grubu'nun 22 Nisan'da yayımladığı raporda, İsrail'in, UNRWA personeline yönelik iddialarına ilişkin hala kanıt sunmadığını, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için önemli mekanizma ve süreçleri olduğunu bildirmişti.

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