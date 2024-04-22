Bağımsız İnceleme Grubu: İsrail, UNRWA'nın "terör bağlantısı" iddialarına kanıt sunmadı

Bağımsız İnceleme Grubu'nun UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulayıp uygulamadığına ilişkin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin raporu yayımlandı.



Grubun, Bağımsız İnceleme Grubu Başkanı Catherine Colonna'nın başkanlığında çalışmalarına 13 Şubat'ta başladığı bildirilen raporda, 3 farklı araştırma örgütüyle çalışıldığı belirtildi.



Raporda, UNRWA'nın yaklaşık 32 bin personelinin olduğu, bunların yüzde 0,8'nin uluslararası, yüzde 99,2'sinin yerel personel olduğu kaydedildi.



Tüm UNRWA personelinin tarafsızlık ilkesine uyma yükümlülüğü bulunduğu vurgulanan raporda, "Bu, insani yardım çalışanlarının çatışmalarda taraf tutmaması ve siyasi, ırksal, dini ve ideolojik sorunlara angaje olmamalarını gerektirir." ifadesi kullanıldı.



Bağımsız İnceleme Grubu'nun UNRWA'nın Amman, Kudüs ve Batı Şeria'daki karargahlarına gittiği, Gazze'deki UNRWA yetkilileri, donör ülkeler, ev sahibi ülkeler ve BM örgütleriyle görüşmeler yürüttüğü aktarılan raporda, "Grup, 200'den fazla toplantı ve mülakat yaptı. Doğrudan 47 ülke ve örgütle görüşüldü." değerlendirmesinde bulunuldu.



"UNRWA'NIN ÇATIŞMA ORTAMINDA FAALİYET GÖSTERDİĞİ UNUTULMAMALI"

Raporda, "UNRWA'nın sürekli olarak çatışma ve şiddet ortamında, siyasi ilerlemenin olmadığı ve düşük sosyo-ekonomik koşullar ve silahlı grupların yayıldığı ortamlarda faaliyet gösterdiğine dikkati çekmek gerekir." ifadesi kullanıldı.



UNRWA'nın tarafsızlık ilkesine ilişkin karşılaştığı sınamaların, hem operasyonlarının boyutu hem de yerel personel sayısı nedeniyle diğer uluslararası örgütlerden farklı olduğuna işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:



"İsrail ve Filistinliler arasında siyasi çözüm olmadığı müddetçe, UNRWA hayat kurtarıcı insani yardım ve sosyal hizmet sağlama konusunda kilit öneme sahip olmaya devam ediyor."



UNRWA'NIN, TARAFSIZLIK İLKESİNİ UYGULAYACAK MEKANİZMALARI

Raporda, "Soruşturmamız, UNRWA'nın insani ilkeler çerçevesinde tarafsızlık ilkesini yerine getirmek için önemli mekanizma ve süreçleri olduğunu, benzer BM ve sivil toplum kuruluşlarına göre tarafsızlığa ilişkin daha gelişmiş bir yaklaşımı olduğunu ortaya koydu." değerlendirmesinde bulunuldu.



UNRWA'nın güçlü bir çerçevesi olduğunun altı çizilen raporda, tarafsızlığa ilişkin bazı sorunlar olduğuna işaret edildi.



Bunların arasında personelin siyasi görüşlerini kamuya açık bir şekilde paylaşması, UNRWA eğitiminde kullanılan bazı kitaplarda sorunlu içerik bulunması, bazı sendikaların siyasileşmesi gibi hususların bulunduğu belirtilen raporda, "donörlerle iletişim, yönetişim, yönetim, personel davranışları, eğitimin tarafsızlığı, tesislerin tarafsızlığı, sendikaların tarafsızlığı, BM örgütleriyle güçlü iş birliği" gibi alanlarda iyileştirme yapılması için tavsiyeler sunuldu.

