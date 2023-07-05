Almanya'dan Romanya'ya Schengen desteği

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Romanya'nın Schengen Bölgesi'nedahil edilmesine destek vereceğini açıkladı. Bugün Berlin'de Romanyalı mevkidaşı Ion-Marcel Ciolacu ile görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Romanya'nın sene sonuna kadar Schengen Bölgesi'ne tam üye olması için elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Almanya Başbakanı, Romanya'nın bu yöndeki büyük çabalarının onore edilmesi gerektiğini de vurguladı.



Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne girme yönündeki çabaları geçen yılın sonunda Avusturya'nın itirazına takıldı. Almanya Başbakanı Scholz, bugün yapılan basın toplantısında, Avusturya'yı ima ederek ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyesi iki ülke olan Romanya ve Bulgaristan'a şüpheli bakan hükümetlerle bu konudaki müzakereleri sürdürdüğünü belirtti.



Geçen ay Romanya Başbakanlığı koltuğuna oturan Ciolacu da Almanya'nın, ülkesinin gerçek bir dostu olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Romanya Başbakanı, Alman mevkidaşı Scholz ile Avusturya'nın blokajının aşılması yönünde neler yapılacağı konusunu da ele aldıklarını ve bu tutumun Avrupa'nın birlik ve beraberliğini zayıflattığını savundu.



ROMANYA ÜLKESİNDE DAİMİ ALMAN ASKERİ TALEP EDİYOR



AB ve Schengen vize başvuruları 7,5 milyona ulaştı Haberi Görüntüle Romanya Başbakanı Ciolacu diğer yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa dikkat çekerek, ülkesinde daimi Alman askeri varlığı bulunmasının iyi olacağını dile getirdi. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta önümüzdeki hafta düzenlenecek NATO zirvesinden, doğu kanadının güçlenmesi yönünde ne tür beklentisi olduğu sorusu üzerine Ciolacu, "Romanya topraklarında daimi Alman askeri varlığı olması gerekli" cevabını verdi.



Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da geçen hafta, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek adına Litvanya'da daimi olarak 4 bin Alman askeri bulundurulabileceğini dile getirmişti. Litvanya, Rusya ve müttefiki Belarus ile komşu. 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde, NATO'nun doğu kanadındaki varlığının güçlendirilmesi konusunun ele alınması bekleniyor.



NATO'dan Nisan ayında yapılan açıklamaya göre, Romanya'da halihazırda bin 500 NATO askeri bulunuyor. Onların da büyük bir kısmını Fransız askerleri oluşturuyor. Romanya'nın Karadeniz'deki liman kenti Köstence yakınındaki Mihail Kogalniceanu Havalimanı da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından askeri hava üssü olarak kullanılıyor. UKRAYNA'YA DESTEKTE ALMANYA VE ROMANYA MUTABIK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu, düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna'ya yönelik Avrupa'dan verilen desteğe de değindi. Scholz, Kiev'e hızlı ve yoğun askeri desteğin önemini vurgulayarak, öte yandan bu yardımların doğru kararlarla yapılması gerektiğine işaret etti. Olaf Scholz ayrıca, Ukrayna'ya desteğin muhtemelen yıllarca sürebileceği gerçeğinin dikkate alınması gerektiğini da belirtti.



Hem NATO üyesi olan, hem de Ukrayna'yı askeri olarak destekleyen Romanya'nın başbakanı Ciolacu da Rusya ile çatışmanın yıllarca sürebileceğinin altını çizdi.



Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda ise Scholz, NATO ile Kiev arasındaki ilişkinin taraflarca ele alındığını, kimsenin bir savaş sürerken NATO'ya üye olamayacağının da açık olduğunu kaydetti.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, geçtiğimiz günlerde verdiği bir mülakatta, savaşın sonunda ülkesinin NATO'ya alınmamasının Avrupa için intihar olacağını öne sürmüştü.