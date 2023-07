AB ve Schengen vize başvuruları 7,5 milyona ulaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, Schengen vizesi başvurularının dijital ortamdan yapılabilmesi için yeni yasa tasarısı hazırladı.

Bununla birlikte yurt dışına seyahat etmek, iş gezisine gitmek ya da göç etmek isteyen birçok kişinin vize başvuruları kolaylaşsa da halen aylar sonrasına randevu alınabiliyor ve başvuru yapanların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Avrupa Komisyonu’nun paylaştığı son veriler Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine vize başvurularının 2021’e kıyasla %258 artarak 7,5 milyona ulaştığına işaret ediyor. En çok başvuru yapan ülkelerin başında ise ülkemiz geliyor. 2021’de 271.997 kişi vize başvurusunun gerçekleştirildiği Türkiye’de bu rakamın 2022’de yaklaşık 800 bine dayandığı kaydediliyor.

Başvuru sayısındaki artışa rağmen dünya çapındaki tüm vize başvurularının %17,9’unun reddedildiği görülüyor. Bu oranın 2021’de %13,4 olduğuna dikkat çeken Çilek Vize sahibi Mertcan Durgut ise vize başvurusu yapacak vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri açıkladı.



VİZE RANDEVUSU ALMAK KRİZE DÖNÜŞTÜ



Gündemden hiç düşmeyen vize krizi, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Yüzlerce vatandaş, yurt dışı seyahat planlarını vize randevularını aylar sonraya alabildikleri için ertelemek zorunda kalıyor. Bu sorunun randevu taleplerinin yoğunluğundan kaynaklandığı öne sürülüyor. Peki vize randevusu almak isteyenlerin bu problemle karşılaşmamak için hangi hususlara dikkat etmesi gerekiyor?



Vize randevusu almanın koşulları ülkelere göre değişiklik gösterirken, birçoğunun da kendine has kriterleri bulunuyor. Randevular, vize alınacak ülkenin konsolosluğundan alınıyor. İşte vize başvurusu yapmadan önce yapılması gerekenler:



1. Hangi ülkeye seyahat edileceğinin ve başvurulacak vize türünün belirlenmesi

2. Tüm belgelerin seçilen vize türüne uygun olarak hazırlanması

3. Başvuru formlarının eksiksiz şekilde doldurulması

4. Doldurulan formların ıslak imzalı şekilde teslim esilmesi

5. Pasaport bilgilerini tüm evraklarda doğru bir şekilde kodlanması



Çilek Vize gibi danışmanlık hizmeti veren konunun uzmanları ise başvuru yapacak vatandaşları konsoloslukların yoğunluğunu takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Randevu taleplerini seyahat edeceği tarihten en az 45 gün önce yapmalarını önererek, bu sayede söz konusu problemlerin önüne geçilebileceğini hatırlatıyor. Nitekim vize alacak kişilerin bireysel yeterliliği ülkelerin şartlarına uygunsa bu tedbirlerle birlikte sorun yaşama olasılığı oldukça düşüyor.



HER ÜLKENİN İSTEDİĞİ BELGELER FARKLILIK GÖSTERİYOR



Vize başvurusunu zamanında yapmak olası problemleri tamamen ortadan kaldırmıyor. Konsolosluklardan talep edilen belgelerin ilgili görevlilere eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi de kritik önem taşıyor. Ülkelere göre farklılık gösteren evraklar olsa da neredeyse her başvuruda istenen birkaç belge bulunuyor. Bunlar arasında şunlar var:



1. Eksiksiz şekilde doldurulan ve imzalanan vize başvuru formu

2. Ülkelere göre vize başvuru dilekçesi

3. Seyahat tarihinin bitiminden sonra en az 6 ay daha geçerli ve 2 sayfası boş olan pasaport

4. Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

5. Seyahate dair ulaşım ve konaklama bilgileri

6. Ziyaret için gideceklerin karşı taraftan aldığı davet yazısı ya da kabul belgesi

7. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

8. Mali durumu kanıtlayan evraklar

9. Banka hesap dökümleri

10. Seyahat sağlık sigortası



Vize alınacak ülkenin istediği belgelerin tam listesine ulaşmak için ilgili konsolosluğun resmi internet adresine bakmak ya da yetkili kurumlarla görüşerek bilgi edinmek gerekiyor. Elbette birçok vatandaş başvuru süresindeki bu meşakkatli basamaklardan dolayı kaygılanabiliyor. Vize danışmanlığı yapan kurumlar ise bu noktada vatandaşların doğru adımlarla ilerlemesini sağlayarak süreci kolaylaştırıyor.