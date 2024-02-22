Altı ülkeden çiftçiler sınırda buluştu

Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Litvanya ve Letonya'dan çiftçiler, ortak protestolar düzenlemek üzere sınırlarda bir araya geldi.



Çiftçi grupları, komşu ve diğer ülkelerden meslektaşlarıyla ayrı gösteriler düzenlemeyi planladı.



Çekler ve Slovaklar sınırlarında bir araya geldiler, Çekler ayrıca Polonyalılar'la da Avrupa Birliği (AB) tarım politikaları ve adil olmayan uygulamalar konusunda ortak sınırda buluştular.



Yüzlerce traktör, Çek sınır kasabası Hodonin'de bir yolu kapattı.

Çiftçiler, Ukrayna'dan Avrupa pazarına giren ürünlerin artışı sonrasında daha yüksek sübvansiyonlar talep ediyor.