Avrupa'da çiftçilerin sesi yankılanıyor

FRANSA: BAŞBAKAN ATTAL'DAN YENİ YASA SÖZÜ

Fransa'da çiftçiler, Başbakan Gabriel Attal'ın, şubatta yeni önlemler sözü vermesinin ardından otoyolları kapatmayı da içeren haftalardır süren protestolarını büyük ölçüde askıya aldı ancak eylemler bugün de kısmi şekilde devam etti.

Attal bugün yaptığı açıklamada, çiftçilerin gelirlerini daha iyi korumak için yeni bir yasa sözü verdi.

Attal bu açıklamayı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumartesi günü açılışını yapacağı yıllık Salon de l'Agriculture tarım fuarı öncesinde yaptığı bir konuşmada söyledi.

Macron hükümetinin sunduğu tavizlerden etkilenmeyen çiftçi sendikaları, üyelerini daha iyi ücret, daha az bürokrasi ve yabancı rekabetten korunma için mücadele etmeye teşvik etmiş, çiftçiler meydanlara çıkmıştı.



Güneybatı Lot-et-Garonne bölgesindeki çiftçiler birliği başkanı Serge Bousquet-Cassagne, protestoculara "Bu savaşı siz veriyorsunuz çünkü eğer savaşmazsak ölürüz" demişti.

