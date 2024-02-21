Avrupa'da çiftçilerin sesi yankılanıyor

Avrupa'nın dört bir yanında, sendikaların öncülüğünde çiftçi protestoları sürüyor.
Hükümetleriyle oturdukları masalardan istediğini alamayan çiftçiler, artan maliyetlere, enflasyona ve Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına tepki gösteriyor.
Çiftçiler, traktörleriyle ülkelerinin başkentlerinde geçit törenleri düzenlerken haksız rekabeti de protesto ediyor.
iSPANYA: HER ŞEYE BİRAZ ÖFKELİ OLMALIYIZ
İspanya'da çiftçiler bugün de başkentte meydanları doldurdu.
Traktörlerini Madrid'deki Tarım Bakanlığı önüne park eden çiftçiler, Avrupa Birliği dışından gelen "haksız rekabete" tepki gösterdi.
Çiftçiler, Sendika Birliği'nin çağrısıyla, şafak vakti Madrid yakınlarındaki çeşitli noktalarda toplanmaya başladı ve ellerinde ürünleri için "adil fiyat" talep eden pankartlar taşıdı.
AFP'ye konuşan Bilboalı protestoculardan Jose Angel Lopez, "Madrid'de eylem yapmak zorundayız çünkü herkes burada. Aynı zamanda her şeye biraz öfkeli olmalıyız" dedi.
Reuters'a konuşan Adolfo Albadalejo adlı protestocu da şunları söyledi: "İspanyol çiftçiler korumacılık istiyor, diğer ülkelerin ürünlerinin rekabeti yüzünden batıyoruz, onların ürünlerini getirdikleri koşullarla rekabet edemiyoruz."
Yetkililer, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin 1 Şubat'tan bu yana İspanya genelinde düzenledikleri protestoların bugünkü ayağı için yaklaşık 500 traktöre şehre giriş izni verdiklerini bildirdi.
YUNANİSTAN: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ZARAR GÖRDÜK
Yunanistan'daki eylemde çiftçiler, artan yakıt ve üretim maliyetlerini protesto etmek için geceyi parlamento önünde geçirdikten sonra bugün traktörlerini Atina'nın merkezinden çıkardı.
En az 8 bin çiftçi, arıcı ve hayvan yetiştiricisi, dün Sintagma Meydanı'ndaki protestoya katılarak, yüksek maliyetler ve vergiler, bürokrasi, "aşırı" çevre kuralları ile ucuz ithalattan kaynaklanan rekabete tepki gösterdi.
Birçok Yunan çiftçi, geceyi meydanda geçirdi.
Reuters'a konuşan Güney Yunanistan'ın Messinia bölgesinden çiftçi Konstantinos Kyriakopoulos, "Harekete geçtik ve şimdi sonucu bekliyoruz" dedi.
Çiftçiler ayrıca iklim değişikliğinden zarar gördüklerini, öngörülemeyen sel, aşırı sıcak ve orman yangınlarının işlerini daha da tehlikeli hale getirdiğini ifade etti.
POLONYA: UKRAYNA SINIRINI KAPATTILAR
Ukrayna ile sınır kapılarını kapatan Polonyalı çiftçiler dün, Ukrayna'dan gıda ithalatına ve AB'nin çevre politikalarına karşı ülke çapında başlattıkları protestoları büyüttü.
Polonyalı çiftçilerin protestoları komşu Ukrayna'da öfkeye yol açarken Kiev hükümeti, göstericilerin sınırı abluka altına alması ve tahılın dökülmesi için demiryolu vagonlarını açmasının ardından Avrupa Komisyonu'nu "sağlam adımlar atmaya" çağırdı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ukrayna tahılının demiryolu raylarına saçılmasının uluslarını bölmeyi amaçlayan bir başka siyasi provokasyon" olduğunu savundu.
ÇEKYA: MAKİNELERİ SINIRA GÖTÜRECEKLER
Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da çiftçiler, 19 Şubat'ta, tarım Bakanlığı önündeki trafiği durdurdu.
Aralarında Tarım Odası, Tarım Birliği ve Özel Tarım Birliği'nin de bulunduğu Çek tarım grupları, yarın AB politikalarına karşı da ortak bir protestoya katılacaklarını açıkladı.
Ziraat Odası, çiftçilerin makinelerini konvoylar halinde sınıra götürmeyi planladıklarını, ancak gösterinin sınırı kapatmayı hedeflemekten ziyade sembolik olacağını söyledi.
FRANSA: BAŞBAKAN ATTAL'DAN YENİ YASA SÖZÜ
Fransa'da çiftçiler, Başbakan Gabriel Attal'ın, şubatta yeni önlemler sözü vermesinin ardından otoyolları kapatmayı da içeren haftalardır süren protestolarını büyük ölçüde askıya aldı ancak eylemler bugün de kısmi şekilde devam etti.
Attal bugün yaptığı açıklamada, çiftçilerin gelirlerini daha iyi korumak için yeni bir yasa sözü verdi.
Attal bu açıklamayı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumartesi günü açılışını yapacağı yıllık Salon de l'Agriculture tarım fuarı öncesinde yaptığı bir konuşmada söyledi.
Macron hükümetinin sunduğu tavizlerden etkilenmeyen çiftçi sendikaları, üyelerini daha iyi ücret, daha az bürokrasi ve yabancı rekabetten korunma için mücadele etmeye teşvik etmiş, çiftçiler meydanlara çıkmıştı.
Güneybatı Lot-et-Garonne bölgesindeki çiftçiler birliği başkanı Serge Bousquet-Cassagne, protestoculara "Bu savaşı siz veriyorsunuz çünkü eğer savaşmazsak ölürüz" demişti.
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