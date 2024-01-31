Amelia Earhart'ın 87 yıl önce kaybolduğu uçağın enkazı bulunmuş olabilir

Ekip deniz tabanı ile yüzey mesafesini ölçmek için ses dalgalarını kullanan bir araç olan sonar görüntüleme tekniğini kullandı.



Sonar görüntüleme sırasında Pasifik Okyanusu'nun 4 bin 877 metre altında küçük bir uçak enkazına benzeyen bir anormallik tespit edildi.



Ekip tespit edilen nesnenin Earhart'ın dünya etrafında uçmaya çalışırken kaybolduğu sırada kullandığı 10 yolcu kapasiteli "Lockheed 10-E Electra" uçağı olabileceğine inanıyor.



Keşfi gerçekleştiren Deep Sea Vision'un pilot ve eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı olan CEO'su Tony Romeo, "Bazı insanlar bunu tüm zamanların en büyük gizemlerinden biri olarak adlandırıyor, bence bu gerçekten de tüm zamanların en büyük gizemi. Şimdiye kadarki en büyük Amerikan gizemlerinden birine son verme fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

Amelia Earhart ve Fred Noonan'ı mektupları 84 yıl sonra bulundu Haberi Görüntüle BİR SU ALTI GİZEMİNİ ÇÖZMEK



Görüntüler, Amelia Earhart ve gezgin Fred Noonan'ın Lae, Papua Yeni Gine'den son kalkışlarının ardından inmelerinin beklendiği nokta olan Howland Adası'ndan yaklaşık 161 kilometre uzakta çekildi.



Çiftin ABD hükümeti tarafından yürütülen 16 günlük kapsamlı aramanın ardından denizde kaybolduğu açıklanmıştı.



Okyanusta tespit edilen şeklin bir uçak, hatta Amelia'nın uçağı olması mümkün olsa da bunu kesin olarak söylemek için henüz çok erken.

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