Amonyum nitrat nedir? Amonyum nitrat hangi alanlarda kullanılıyor? (Lübnan patlaması)

Lübnan, başkentin merkezindeki limanda yaşanan korkunç patlamayla daha önce görülmemiş bir facia yaşadı. Patlama, Beyrut Limanı'ndaki bir depoda çıkan yangının 2 bin 750 ton amonyum nitratın bulunduğu depoya sıçramasıyla meydana geldi.

ntv.com.tr 05.08.2020 - 12:46

Amonyum nitrat nedir? Amonyum nitrat hangi alanlarda kullanılıyor? (Lübnan patlaması)

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Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler

Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler

Lübna'nın en büyük nüfusa sahip, ticari ve sosyal metropolü aynı zamanda da başkenti Beyrut'un limanında dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beyrut sakinleri limandaki yangını cep telefonlarıyla görüntülerken, meydana gelen ikinci bir patlama korkunç bir etkiye yol açtı. Nükleer bombalarla ilişkilendirilen patlama sonrasındaki mantar bulutu ve patlamanın yol açtığı şok dalgası görüntülere yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından, felaketin büyüklüğüne ilişkin endişeler de arttı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.

AMONYUM NİTRAT NEDİR?

Amonyum nitrat, kimyasal formülü NH4NO3 olan bir azotlu bileşiktir. Bileşik, bir amonyum ve bir nitrat kökünün bileşik oluşturmasıyla elde edilir. En bilinen kullanım alanı tarımsal gübrelemedir. Aynı zamanda güçlü bir patlayıcıdır.

AMONYUM NİTRAT HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Amonyum Nitrat gübresi bünyesinde %16,5 amonyum ve %16,5 nitrat azotu olmak üzere toplam %33 azot bulunduran bir gübre çeşididir. Bu özelliği ve toprakta hızlı çözünen bir gübre olması sebebiyle hem hızlı etki eder, hem de etki süresi diğer azotlu gübrelere oranla daha uzun sürer.

BEYRUT'TA PATLAMA ANI KAMERADA

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