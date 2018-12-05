Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen Afrin konulu toplantıda terör örgütü PYD temsilcileri ile Fransa'nın eski dışişleri bakanı Bernard Kouchner yer aldı.
Toplantıda Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin'deki durum ele alındı. Türkiye'ye suçlamaların yöneltildiği toplantıda terör örgütü PYD'nin eski liderlerinden Salih Müslim de yer aldı.
Toplantının dikkat çeken bir başka ismi ise eski Fransa dışişleri bakanı Bernard Kouchner oldu. Ayrıca bazı batılı akademisyenler de toplantıya katıldı. Katılımcıların, ABD askerlerinin koruduğu, hatta bazı isimlerin helikopterlerle Irak'tan Kamışlı'ya getirildiği iddia edildi.