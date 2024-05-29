Antik Mısır'da kanser tedavisi! 4 bin yıllık kafatası gizemi çözebilecek mi?

Bilim insanları, Antik Mısırlıların kanser hastalığını anlamaya ve tedavi etmeye çalıştığını, 4 bin yıllık bir kafatasının buna işaret ettiğini belirtiyor.



İspanya'daki Santiago de Compostela Üniversitesinden paleopatolog Edgard Camaros ve meslektaşları, Antik Mısır uygarlığının kanser ile ilişkisini anlamak için kanserli dokuya sahip 4 bin yıllık kafatası üzerinde incelemeler yaptı.



Araştırmacılar, kanserin kemiğe nasıl yayıldığını ve Antik Mısırlı doktorların hastalığa nasıl müdahale ettiğini ortaya çıkarmak amacıyla yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu mikroskopi cihazları ve farklı radyolojik yöntemler kullandı.