Araştırma: İklim değişikliği neredeyse tüm deniz türlerini tehdit ediyor

İklim değişikliğinin etkileri üzerine yapılan yeni bir çalışmada, küresel sera gazı emisyonlarının neredeyse tüm deniz türlerinin 80 yıldan daha kısa bir süre içerisinde kritik yok olma seviyesinde olacağı açıklandı.

Nature Climate Change tarafından yayımlanan araştırmada, fosil yakıtların yakılması nedeniyle yükselen hava ve su sıcaklıklarının dünya okyanuslarının üst 100 metresinde bulunan deniz hayvanları, bitkiler, protozoonlar ve bakteriler üzerindeki etkileri incelendi.

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yürütülen çalışmada halihazırdaki durumun iklim kaynaklı sıcaklık değişikliklerinin en şiddetli olduğu belirtildi.

Çalışmada, dünyanın şu anki sera gazı emisyon oranını sürdürmesi durumunda, " Yaklaşık 25 bin türün neredeyse yüzde 90'ı yüksek veya kritik tükenme riski altında" olduğu sonucuna varıldı.

Araştırma, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmenin "neredeyse tüm türler için riski azalttığı" aktarıldı.

Çalışma, iklim değişikliğine karşı en savunmasız türleri sıralarken, Çin kirpi balığı (Takifugu chinensis) ile Galapagos balığının (Asurina eupalama) neslinin tükenme riski en yüksek olan iki tür olduğunu vurgulandı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden alınan veriler, emisyonlara atfedilen "okyanusun aşırı ısının yüzde 90'ından fazlasını emdiğini" gösteriyor.

Çevre Koruma Ajansı ise yaptığı açıklamada, "Okyanusun karbondioksiti alma kabiliyeti, atmosferik seviyelerin daha da yükselmesini engellese de, okyanusta çözünen karbondioksit seviyelerinin artması, bazı deniz yaşamı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Karbondioksit, karbonik asit üretmek için deniz suyuyla reaksiyona girer" ifadelerine yer verdi.

