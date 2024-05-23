Arjantin devlet başkanından konser eşliğinde kitap tanıtımı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei yazarı olduğu kitabın tanıtımını yaptı. Milei uzun siyah deri ceketi ve dağınık saçlarıyla rock yıldızlarına benzetildi.

Arjantin devlet başkanından konser eşliğinde kitap tanıtımı

’in başkenti Buenos Aires’teki Luna Park Stadyumu’nda Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin yazarı olduğu "Kapitalizm, Sosyalizm ve Neoklasik Tuzak" adlı kitabının tanıtımı yapıldı.

Milei'yi stadyumu bir rockçı gibi selamladı ve mikrofonu alıp Arjantinli hard rock grubu La Renga'nın "Panic Show" şarkısını seslendirdi. 

Müzikal gösteri ile sahne alarak performans gerçekleştiren Milei’nin kitap tanıtımına Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni ve milletvekili Jose Espert de katıldı.

, yazarın biyografisindeki yanlış bilgiler ve son zamanlarda intihal suçlamaları nedeniyle İspanya'daki kitap piyasasında hala tartışma konusu oluyor.

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