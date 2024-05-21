Arjantin-İspanya arasında kriz: Başbakanın eşini hedef aldı

Arjantin'in cumhurbaşkanı Javier Milei, haftasonu Madrid'e yaptığı ziyarette önce İspanya Kralı ile görüşmeyi reddetti,ardından katıldığı bir mitingde, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in "yolsuzluk yaptığını" ima etti.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLER KESİLEBİLİR"



Gomez aleyhindeki soruşturmaya atıfta bulunan Millei, "Eğer yolsuzluk yapan bir eşiniz varsa, iş daha da çirkinleşir" diye konuştu.

İspanya Başbakanı Milei'nin özür dilemesini istedi. İspanya Dışişleri Bakanı ise özür dilenmezse diplomatik ilişkilerin kesilebileceği uyarısı yaptı.

İspanya'nın Arjantin büyükelçisi ülkeye çağırıldı. Özür talebini reddeden Arjantin hükümeti ise Milei hakkındaki geçmişteki sözlerinden dolayı İspanya'dan özür istedi.

Mayıs ayında İspanyol bir bakan, Arjantin liderini uyuşturucu madde kullanmakla suçlamıştı.