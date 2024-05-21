Arjantin-İspanya arasında kriz: Başbakanın eşini hedef aldı

Sıradışı tarzı ve kararlarıyla sıkça kendinden söz ettiren Arjantin'in aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Javier Milei, bu kez İspanya ile diplomatik krize neden oldu. Millei, İspanya Başbakanı Pedro Sanches'in eşine yönelik sözleriyle iki ülke arasında gerilime yol açtı.

Arjantin-İspanya arasında kriz: Başbakanın eşini hedef aldı
İspanya-Arjantin hattında uyuşturucu gerilimi: "Milei madde kullandı"

İspanya-Arjantin hattında uyuşturucu gerilimi: "Milei madde kullandı"

Haberi Görüntüle

'in cumhurbaşkanı Javier Milei, haftasonu Madrid'e yaptığı ziyarette önce Kralı ile görüşmeyi reddetti,ardından katıldığı bir mitingde, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in "yolsuzluk yaptığını" ima etti.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLER KESİLEBİLİR"

Gomez aleyhindeki soruşturmaya atıfta bulunan Millei, "Eğer yolsuzluk yapan bir eşiniz varsa, iş daha da çirkinleşir" diye konuştu.

İspanya Başbakanı Milei'nin özür dilemesini istedi. İspanya Dışişleri Bakanı ise özür dilenmezse diplomatik ilişkilerin kesilebileceği uyarısı yaptı.

İspanya'nın büyükelçisi ülkeye çağırıldı. Özür talebini reddeden Arjantin hükümeti ise Milei hakkındaki geçmişteki sözlerinden dolayı İspanya'dan özür istedi.

Mayıs ayında İspanyol bir bakan, Arjantin liderini uyuşturucu madde kullanmakla suçlamıştı.

Arjantin-İspanya arasında kriz: Başbakanın eşini hedef aldı - 1

DÜNYA HABERLERİ

Suriye lideri Esad'ın eşi Esma'ya lösemi teşhisi konuldu

Suriye lideri Esad'ın eşi Esma'ya lösemi teşhisi konuldu

Kim Jong-un'un "Dost baba" şarkısı Güney Kore'de yasaklandı

Kim Jong-un'un "Dost baba" şarkısı Güney Kore'de yasaklandı

Tartışmalı portal yeniden açıldı: Artık 7/24 açık olmayacak

Tartışmalı portal yeniden açıldı: Artık 7/24 açık olmayacak

İngiltere'de enfekte kan skandalı: Sunak kan tazminatı sözü verdi

İngiltere'de enfekte kan skandalı: Sunak kan tazminatı sözü verdi

Macron, isyanların devam ettiği Yeni Kaledonya'ya gidiyor

Macron, isyanların devam ettiği Yeni Kaledonya'ya gidiyor

Londra'dan Singapur'a giden uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 yolcu öldü

Londra'dan Singapur'a giden uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 yolcu öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...