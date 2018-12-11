Ülke basınında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Macri'nin babası Francesco Raul Macri ve kardeşi Gianfranco Macri, ülkenin eski Devlet Başkanları Nestor ve Cristina Kirchner döneminde yol yapım ihalelerindeki yolsuzluklar hakkında perşembe günü ifade verecek.



Ailenin, 87 yaşındaki baba Macri'nin sağlık durumunun hakim karşısına çıkmaya elverişsiz olduğunu bildirdiği aktarıldı.



Macri ailesi hakkındaki şüpheler, eski yüksek mevkili bir memurun verdiği ifadelerde, Altyapı Bakanlığıyla çalışan birçok şirketin adının geçmesiyle ortaya çıkmıştı.



Soruşturmayı yürüten Federal Yargıç Claudio Bonadio, baba ve kardeş Macri ile ülkede ileri gelen şirket yöneticilerinden Gerardo Ferreyra, Marcelino Aznar ve Eduardo Eurnekian'nın yanı sıra eski Planlama Bakanı Julio de Vido, Cristina Fernandez, Claudio Uberti gibi eski kamu görevlilerini de ifadeye çağırmıştı.



RÜŞVET DEFTERLERİ



Arjantin'de büyük yankı uyandıran rüşvet defterleri soruşturması, geçen ağustos ayının başında, ülkenin eski Devlet Başkanları Nestor ve Cristina Kirchner döneminde üst düzey bir devlet görevlisinin şoförünün, iş ve devlet adamları tarafından yönetilen sözde rüşvet şebekesini not ettiği defterlerin bulunmasıyla başladı.



Soruşturma kapsamında birçok iş adamı ve eski devlet görevlisi mercek altına alınırken, geçen eylülde soruşturmayı yürüten Yargıç Bonadio, Kirchner hakkında, "şirketlerden rüşvet alan yasadışı suç örgütü kurma" şüphesiyle önleyici hapis isteminde bulunmuş fakat Kirchner, senatör olarak ayrıcalıklı haklara sahip olması nedeniyle hapse girmemişti.