İspanya-Arjantin hattında uyuşturucu gerilimi: "Milei madde kullandı"

İspanya , Arjantin Cumhurbaşkanlığı'nın Madrid hükümetini kendi halkına "yoksulluk ve ölüm" getirmekle suçlayan açıklamalarını kınadı. Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin ofisi, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayarak, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i İspanya'nın ekonomisine ve istikrarına zarar vermekle suçladı. İngiliz The Guardian gazetesine göre paylaşım, Salamanca'da düzenlenen bir panelde Milei'nin geçen yılki seçim kampanyası sırasında "madde" içtiğini öne süren İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'ye tepki olarak yapıldı.

SOL POLİTİKALARI HEDEF ALDI

Milei'nin ofisi bugün bir açıklama yayınlayarak, Puente'nin sözlerini kınarken, Sanchez'i hedef aldı.



Açıklamada, Başbakan Sanchez, "yasadışı göçe izin vererek İspanyol kadınlarını tehlikeye atmakla" ve ayrılıkçılarla anlaşma yaparak İspanya'nın bütünlüğünü baltalamakla suçlandı.



Ayrıca Sanchez'in Sosyalist İşçi Partisi'nin Bask ve Katalan bölgeselci partilerle hükümet kurmak için yaptığı anlaşmaya atıfta bulunulurken, sol politikalarının "ölüm ve yoksulluk" getirdiği iddia edildi.



Bu durum İspanya Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine neden oldu. Bakanlık, "İspanyol hükümeti, iki ülke ve kardeş halkları arasındaki ilişkileri yansıtmayan asılsız sözleri kategorik olarak reddetmektedir" açıklamasını yaptı.