Arjantin'de farklı madde ile karıştırılan uyuşturucu 17 kişiyi öldürdü

Arjantin'de farklı bir madde ile karıştırılmış uyuşturucu kullanan 17 kişinin öldüğü, 56 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.



Arjantin basınında çıkan habere göre, ülkenin Buenos Aires eyaletine bağlı Hurlingham, Tres de Febrero ve San Martin kentlerinde içine farklı bir madde karıştırılmış kokain kullanan 17 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldı.



"ÇETE HESAPLAŞMASI OLABİLİR"

San Martin Başsavcısı Marcelo Lapargo, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasıtlı olarak uyuşturucuya farklı bir madde karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve bunun çeteler arası bir hesaplaşmadan kaynaklanabileceğini söyledi.

Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Sergio Berni, olaya ilişkin Tres de Febrero kentinin gecekondu mahallelerinden Puerta 8'e yapılan baskında 10 kişinin gözaltına alındığını ve farklı bir maddeyle karıştırılmış olana benzer birçok kokain paketinin ele geçirildiğini söyledi.



Berni, son 24 saat içinde bu kokaini satın alan kişilerin bunu imha etmeleri gerektiğini belirterek, alınan örneklerin analiz edilmesi için Buenos Aires eyaletinin başkenti La Plata'ya gönderildiğini sözlerine ekledi.



Uyuşturucuya karıştırılan maddenin ne olduğu henüz belirlenemezken, yetkililer, hastaneye yetişemeden ölenlerin olabileceğinden ve ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.