Arjantin'de insanlar üzerinde Covid-19 aşı denemeleri yapılacak

Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile Covid-19 aşısı geliştirmek için ortaklık yapan ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in Yöneticisi Nicolas Vaquer ve Arjantin'de tıbbi araştırmalar yapan INFANT Vakfı yöneticileriyle görüştüğünü duyurdu.



Alberto Fernandez, aday aşının denenmesi için Arjantin'in seçilmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, "Bu herkes için büyük bir gurur" değerlendirmesinde bulundu.



Yerel basında çıkan haberlere göre, denemelerin ağustos ayında başkent Buenos Aires'te başlayabileceği ve ilk etapta 18 yaşından büyük olan ve virüsün bulaşmadığı kişiler üzerinde deneneceği belirtildi.



Türk bilim adamı Şahin, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, aşı adayı için "Elimizdeki ilk veriler, aşı adayımızın Covid-19'dan iyileşmiş insanlarda bulunanlardan daha yüksek antikor üretebileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.



BioNTech, mart ayının ortalarında "BNT162" isimli Covid-19 aşı adayının geliştirilmesi için Pfizer ile iş birliği anlaşması yapmıştı.



Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bugüne kadar 1774 kişinin ölümüne neden olan virüs, 94 bin 60 kişide görüldü.



