Arnavutluk, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin İran ile diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldığını söyledi.



Rama, Temmuz ayında gerçekleşen bir siber saldırıyla ilgili soruşturmanın ardından Tahran'daki elçilik personelinin 24 saat içinde ayrılacağını belirtti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Bu aşırı tepki, siber saldırının ciddiyeti ve riski ile tamamen orantılıdır" dedi.

"TEPKİMİZ ORANTILI"

Rama, “Hükümet derhal İran İslam Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini sona erdirme kararı aldı. Bu aşırı tepki kamu hizmetlerini felç etmek, dijital sistemleri silmek ve devleti hacklemekle tehdit eden siber saldırının ciddiyeti ve riski ile tamamen orantılıdır. Amaçları, hükümetin intranet elektronik iletişimini çalmak ve ülkede kaos ve güvensizlik yaratmaktır” dedi.

ARNAVUTLUK'TA TEMMUZ AYINDA YAŞANAN SİBER SALDIRI HAKKINDA

Arnavutluk’ta 17 tEMMUZ'DA kamuya ait tüm internet siteleri, geniş kapsamlı siber saldırılar nedeniyle bir süreliğine kapatıldı. Arnavutluk Ulusal Enformasyon Birliği Ajansı'nın (AKSHI) bildirdiğine göre, başbakanlık, parlamento ve ülkenin e-devlet hizmeti portalı e-Albania hizmet dışı kalan onlarca internet sitesi arasındaydı.



Arnavutluk hükümeti, Türkiye'deki E-Devlet uygulamasına benzer bir şekilde 1 Mayıs tarihi itibarıyla vatandaşlara yönelik birçok hizmeti e-Albania kanalıyla elektronik ortama taşımıştı.