Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta mahkemeye çıktı

Arnavutluk'un Elbasan Asliye Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.



Hakim Elis Dine, Özer’in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve tutukluluğun devamını kararlaştırdı.



Dine, bugünkü kararın Özer’in Türkiye Cumhuriyeti’ne iadesi için alındığını sözlerine ekledi.



Kararın Dıraç Temyiz Mahkemesinde temyize götürülebileceği bildirildi.



Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Sevgi Erarslan, müvekkilinin iade süreci için hapiste olacağını kaydederek, kararı temyize götüreceklerini söyledi.



Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan günü yurt dışına kaçmıştı.

THODEX SORUŞTURMASI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor.



Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılan iddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.



MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.



İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.



İSTENEN CEZALAR



İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.