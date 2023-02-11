Arnavutluk Türkiye'deki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Arnavutluk, 13 Şubat Pazartesi günü ülke genelinde ulusal yas ilan etti.

Arnavutluk Türkiye'deki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti

'tan Türkiye'ye anlamlı destek geldi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 13 Şubat Salı günü ulusal yas günü ilan etti. Başbakan Edi Rama mesjında, "Arnavutluk hükümeti, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen büyük depremin kurbanları için 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas günü olmasına karar vermiştir.

Bir süre önce benzer bir felaket Arnavutluk'u vurduğunda yanımızda olan dostumuz Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Rama ayrıca pazartesi günü devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini söyledi.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Arnavutluk hükümeti, 30 kişilik bir kurtarma ekibi göndermişti.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi?

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi?

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...