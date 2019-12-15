Arnavutluk'ta deprem tutuklamaları (51 kişi ölmüştü)

Savcılar, aralarında inşaatcılar, mühendisler ve yetkililerin de bulunduğu 17 kişi hakkında, "güvenlik standartlarını ihlal etmek" suçlamasıyla tutuklama emri çıkarttı.

Şüphelilerden dokuzu tutuklanırken, sekiz kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



Aranan şüphelilerin depremin ardından ülkeden kaçtığı düşünülüyor.

Öte yandan cinayet suçlamasıyla tutuklanan şüphelilerden ikisinin, Dıraç kentinde yıkılan otellerin sahipleri olduğu açıklandı. Yetkililer,, her iki otelin de yasadışı olarak inşa edildiğini söyledi.



Arnavutluk'ta, kasım ayında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.

