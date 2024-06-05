Aşırı sağcı Alman siyasetçi Koch, bıçaklı saldırıya uğradı

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yerel meclis üyesi Heinrich Koch, Manheim kentinde bıçaklandı.

Parti üyesi Tino Chrupalla'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre aşırı sağcı Alman siyasetçi Koch, "poster vandallarıyla yüzleşirken" bıçaklı saldırıya uğradığını ve yaralandığını duyurdu.

Chrupalla, Koch'un bir an önce iyileşmesini dilediğini de belirtti.

Almanya'da mayıs ayında sosyalist ve demokrat siyasetçilere de çok sayda saldırı düzenlendi.

Mayıs ayında Berlin senatörü ve eski belediye başkanı Franziska Giffey de kütüphanede bir adamın arkadan ağır bir cisimle vurması sonucu yaralanmıştı.



Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun Sosyal Demokrat Partili üyesi Matthias Ecke de Dresden kentinde partinin afişlerini asarken tekmelenerek yere düşürülmüş ve dövülmüştü.



Yine Dresden'de aynı gün, Yeşiller'in bir kampanya çalışanı da saldırıya uğramış ve dövülmüştü.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, politikacılara yönelik saldırıların "çirkin ve korkakça" olarak nitelendirmişti.