Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi, Avrupa Parlamentosu grubundan ihraç edildi

Aşırı sağcı Alman partisi Almanya için Alternatif (AfD), politika tercihleri ve bazı liderlerinin davranışlarıyla ilgili son zamanlarda yaşanan bir dizi tartışmanın ardından Avrupa parlamentosundaki grubundan ihraç edildi.



Popülist aşırı sağ partilerden oluşan Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu, dün yaptığı açıklamada “Grubun bürosu Alman delegasyonu AfD'yi derhal geçerli olmak üzere dışlamaya karar verdi” dedi.



AfD'nin haziran ayında yapılacak olan Avrupa seçimlerindeki baş adayı, geçtiğimiz hafta sonu Nazi SS'lerinin “hepsinin suçlu olmadığı” yönünde yaptığı yorumların eleştirilmesi üzerine önceki gün parti liderliğinden istifa etti ve tüm kampanya faaliyetlerinden vazgeçti.



Grubun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “ID grubu artık Avrupa Parlamentosu seçimleri için AfD listesinin başkanı Maximilian Krah'ın karıştığı olaylarla ilişkilendirilmek istemiyor” denildi.

Alman yüksek mahkemesi, 13 Mayıs'taki duruşmada, AfD'nin aşırılık yanlısı olarak görülmeye devam etmesine hükmetti. AfD'nin, telefon dinleme de dahil olmak üzere izlemeye tabi tutulmaya devam edeceği açıklandı.