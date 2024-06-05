Ateş hattı büyüyor: İsrail gece boyunca Lübnan'ın güneyini vurdu

Lübnan'ın güneyini hedef alan İsrail ordusu, beş bölgeyigece boyunca bombaladığını açıkladı. İnsan hakları örgütleri, İsrail'in saldırılarda beyaz fosfor bombası kullandığını ifade etti.

Ateş hattı büyüyor: İsrail gece boyunca Lübnan'ın güneyini vurdu

ordusu, dün gece boyunca 'ın güneyini vurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların Zabqin, Ayta ash Shab, Odaisseh, Blida ve Markaba bölgelerini hedef aldığı bildirildi.

Saldırılarda Hizbullah'a ait iki füze rampası ve üç askeri binanın hedef alındığını belirten ordu, büyük patlamaların görüldüğü video görüntülerinin de saldırıları belgelediğini söyledi.

İsrail'in Haaretz gazetesine göre İnsan hakları örgütleri, İsrail’in saldırılarıda beyaz fosfor bombası kullandığını bildirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Hizbullah'a karşı “kuzeyde bir saldırıya” hazırlandığını söylemişti. Halevi, “Bir karar noktasına yaklaşıyoruz” dedi.

Hizbullah da savaşın güney Lübnan'a yayılmasının “İsrail'de yıkım, tahribat ve yerinden edilmeyle karşılık bulacağı” uyarısında bulundu.

Hizbullah önceki gün İsrail'e füze saldırısı düzenlenmişti. Lübnan'dan  atılan füzeler Yukarı Celil bölgesindeki sıradağlarda yangına sebep oldu.

Bölgedeki bazı evler yangın nedeniyle tahliye edilirken, yangın ancak 20 saat sonra kontrol altına alınabildi.

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