Ateşkes görüşmeleri | İsrail, Hamas yanıt verene kadar Kahire'ye gitmeyecek

İsrail, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Hamas'tan yanıt bekliyor.



İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamaya göre İsrail, Hamas Mısır'ın anlaşma önerisine yanıt verene kadar Kahire'ye gitmeme kararı aldı.

Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde dün İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği bildirilmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, yeni bir İsrail-Hamas ateşkesi konusunda umutlu olduklarını ifade etmişti.

Hamas, ateşkes teklifine yazılı yanıt vereceğini duyurdu.