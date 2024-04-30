Ateşkes görüşmeleri | İsrail, Hamas yanıt verene kadar Kahire'ye gitmeyecek

İsrail, Hamas Mısır'ın anlaşma önerisine yanıt verene kadar Kahire'ye gitmeme kararı aldı. Hamas'ın teklife yanıtı bekleniyor.

Ateşkes görüşmeleri | İsrail, Hamas yanıt verene kadar Kahire'ye gitmeyecek
Gazze'deki İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 34 bini aştı.

, 'de ateşkes görüşmeleri için Hamas'tan yanıt bekliyor.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamaya göre İsrail, Hamas Mısır'ın anlaşma önerisine yanıt verene kadar Kahire'ye gitmeme kararı aldı.

Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde dün İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği bildirilmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, yeni bir İsrail-Hamas ateşkesi konusunda umutlu olduklarını ifade etmişti.

Hamas, ateşkes teklifine yazılı yanıt vereceğini duyurdu.

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