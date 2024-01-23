Avrupa Birliği’nden havacılıktaki dev satın alma planına soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Alman hava yolu firması Lufthansa’nın İtalya’nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA hisselerinin bir kısmını satın almasına yönelik rekabet soruşturması başlattı.



AB Komisyonu, ITA kontrolünün Lufthansa ve İtalya Ekonomi Bakanlığı tarafından devralınması teklifini değerlendirmek üzere derinlemesine soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Lufthansa ve ITA’nın Avrupa içindeki kısa mesafeli rotaların yanı sıra Avrupa ile dünyanın geri kalanı arasındaki uzun mesafeli rotalardan oluşan geniş bir ağda faaliyet gösterdiği anımsatılan açıklamada, Lufthansa’nın ayrıca United Airlines ve Air Canada ile fiyat, kapasite ve planlamanın koordine edildiği ve transatlantik rotalarda gelirlerin paylaşıldığı bir ortak girişimi olduğu kaydedildi.



Açıklamada, yapılan ön incelemede, satın alma işleminin çeşitli kısa ve uzun mesafeli güzergahlarda yolcu taşımacılığı hizmetleri pazarında rekabeti azaltabileceğinin belirlendiği, Lufthansa ve ITA’nın İtalya’ya belirli rotalarda yolcu hizmetlerinin sağlanmasında güçlü ve yakın rakipler olduğu hatırlatıldı.



Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde.



AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.



AB Komisyonunun soruşturmasını 6 Haziran'a kadar tamamlaması bekleniyor.



ITA, 75 yıllık Alitalia hava yolunun kapanmasının ardından 2021 yılında kuruldu.



Lufthansa, geçen yıl İtalyan hava yolu şirketinin yüzde 41 hissesini 325 milyon euroluk sermaye artışı yoluyla satın almayı planladığını açıklamıştı.