Avrupa cerrahi maske kıtlığıyla karşı karşıya

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine dayandı.



Salgın sadece insan sağlığını tehdit etmiyor. Global bir sorun haline gelen salgına dair risklerin her geçen gün arttığı bir ortamda turizm, perakende ve dayanıklı tüketim malı sektörlerinde ciddi sorunlar ortaya çıkıyor.



Salgın nedeniyle cerahi maskelere olan talep dünyanın pek çok noktasında radikal bir düzeyde artmış durumda.



Çin, Covid-19 virüs salgınına karşı verdiği mücadele kapsamında, cerrahi maske ihracatını yasakladı. Bu durum başka bölgelerde de darboğaza neden oluyor.



DW'de yer alan habere göre, Avrupa'nın çeşitli bölgeleri cerrahi maske kıtlığıyla karşı karşıya.