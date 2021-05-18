Avrupa İlaç Ajansı’ndan BioNTech aşısı açıklaması

Avrupa’nın ilaç düzenleme kurumu, BioNTech - Pfizer tarafından geliştirilen corona virüs aşısının normal buzdolabı sıcaklıklarında saklama süresinin beş günden 31 güne çıkarılabileceğini bildirdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bu durumun sonrasında aşının soğutucu olmayan bölgelere kolaylıkla dağıtılabileceğini belirtirken, yapılacak değişikliğin açılmamış aşı şişeler için geçerli olduğunun altını çizdi.

Açıklamanın BioNTech - Pfizer aşısı ile ilgili ek stabilite çalışmaları sonrası yapıldığını Reuters’a bildiren EMA gözlemcisi, “Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Covid-19 aşılarının pazarlama yetkisi sahipleri ile AB'deki aşı dağıtımını ilerletmek için sürekli bir diyalog halindedir" dedi.

EKSİ 80 İLA EKSİ 60 DERECEDE SAKLANIYOR

Şubat ayında ABD yetkilileri, BioNTech - Pfizer aşısının eksi 80 ila eksi 60 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda saklanabileceğini, iki haftaya kadar da standart dondurucu sıcaklıkları olan eksi 15 ila eksi 25 santigrat derece arasında depolanmasını ve taşınmasını onaylamıştı.

Geçtiğimiz hafta resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Avrupa Komisyonu ile BioNTech - Pfizer şirketleri arasında 2021-2023 yılları için 900 milyon garanti, 900 milyon doz opsiyonlu aşı anlaşmasının onaylandığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Diğer anlaşmalar ve aşı teknolojileri bunu takip edecek” ifadelerini kullanmıştı.