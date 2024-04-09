Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: İsviçre iklimi koruyamadı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kıta genelinde etkileri olabilecek bir kararla, İsviçre'yi iklimi koruyamadığı için kınadı.

Strazburg'daki mahkemenin kararı, İsviçreli bir sivil toplum örgütü olan Climate Seniors adlı grubun İsviçre Konfederasyonu aleyhindeki şikayetini onayladı.

İsviçre kamu yayıncısı SRF'ye göre mahkeme, İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme ayrıca diğer hususların yanı sıra özel ve aile yaşamı hakkının da ihlal edildiğine hükmetti.

SRF'nin bildirdiğine göre mahkeme, devletlerin küresel ısınmayla mücadele için önlemler alma yükümlülüğü olduğunu ancak İsviçre'nin bunu yapmadığını belirtti.

Strazburg, ilk kez bir devletin iklim politikasının insan haklarını ihlal edip etmediği sorusuyla ilgileniyor. Kararın Avrupa için geniş kapsamlı sonuçları olabilir.

Karar, mahkemenin bir parçası olarak faaliyet gösterdiği Avrupa Konseyi'nin 46 üyesinin iklim politikalarına karşı bireylerin yasal yollara başvurmasının önünü açabilir.

Konseyin üyeleri arasında Türkiye de bulunuyor.

Climate Seniors adlı sivil toplum örgütü, 2 binden fazla İsviçreli emekliden oluşuyor.