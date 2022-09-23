Avrupa Konseyi'nden Kavala dosyası için yol haritası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanışının denetleyicisi olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala dosyasını bu hafta Strasbourg'daki toplantılarında bir kez daha ele aldı.

Komite, uzlaşıyla kabul ettiği bir kararda, Türkiye’nin, AİHM kararlarını “koşulsuz yerine getirme yükümlülüğünü” hatırlattı.

DİYALOĞA AĞIRLIK VERİLECEK



Kararda, AİHM hükümleri gereği Türk yargısının Kavala’yı derhal serbest bırakması ve hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi gerektiği yinelense de öncelik Avrupa Konseyi ile Ankara arasındaki politik diyaloğa verildi.



Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı'nı yürüten İrlanda ile Türkiye Dışişleri Bakanları arasında Kavala dosyasına ilişkin son zamanlarda gerçekleşen üst düzey diyaloğa dikkat çekildi.



İki bakana konuyu görüşmek üzere en kısa sürede yeniden temas kurma çağrısında bulunuldu.

Komite ayrıca, Avrupa Konseyi üyesi devletlerden, Kavala dosyasıyla ilgili olarak Türkiye ile üst düzey temasları “yoğunlaştırmalarını” istedi.

