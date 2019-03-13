Karar tasarısı haline getirilen rapor dün parlamentoda tartışıldı. Parlamentodaki sağ, aşırı sağ ve AB karşıtı grupların çoğunluğu müzakerelerin askıya alınması önerisini yeterli bulmuyor.



Sağ kanat, karar tasarısında üyelik müzakerelerinin "tamamen sonlandırılması" ifadesinin kullanılmasını istiyor. Bu amaçla hazırlanan değişiklik önergesi de bugün oylamaya sunulacak.



Merkez, merkez sol ve sol gruplar ise karar tasarısındaki gibi, üyelik müzakerelerinin askıya alınması önerisinin yeterli buluyor. Parlamentonun oylayacağı karar tasarısında, Türkiye'yle müzakererin askıya alınması önerisi dışında, ilişkilerin "etkin bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlanması" isteniyor.



Parlamento, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ise insan hakları ve temel haklara saygı koşuluna bağlanmasını talep ediyor.



Avrupa Parlamentosu ilk kez üyelik sürecindeki bir aday ülkeyle müzakerelerin askıya alınmasını istiyor. Ancak Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin nihai karar organı değil. Aldığı kararlar, tavsiye niteliği taşıyor, bağlayıcılığı bulunmuyor.

